Viktor Levada: Ukraina armee ning Ukraina koondis täiendavad ja motiveerivad teineteist

Liiati loositi nad üsna mängitavasse E-alagruppi, kus nende vastased on Rumeenia, Slovakkia ja Belgia. „Koondis on muutunud küpsemaks, kogenumaks ja tugevamaks. Võtame näiteks koondislased individuaalsed oskused – arvan, et me ei jää belglastele alla ja oleme neist kohati isegi ees. Arvestades meie mängijate praegust motivatsiooni riigis toimuva sõja taustal, siis usun, et Ukraina koondis üllatab sel EM-il kõiki,“ sedastas ukrainlasest Tallinna FCI Levadia president Delfile.