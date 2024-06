Gold ja Zaitsev murdsid Euroopa meistrivõistluste avapäeval poolfinaali

„Ma olen hästi õnnelik, et sain kohe esimese stardiga sellise hea tulemuse kirja,“ sõnas naeratav Gold peale ujumist, kelle nimel oli ka eelnev tippmark55,68. „Teadsin, et kui suudan isikliku rekordi ära ujuda, siis peaks ka poolfinaaliuks avanema, kuid proovisin enne starti olla positiivselt meelestatud ning mitte üle mõelda.“

Eesti viimaste aastate esisprinter Daniel Zaitsev ei komistanud enda põhialal 50m liblikujumises. Ta läbis basseinipikkuse ajaga 23,70 ja edenes paremuselt 13. tulemusega poolfinaali. „Tegin tavapärasest ühe tõmbe vähem, kuid kindlasti on õhtul veel parandamisruumi ning seda eelkõige tõmbe sügavuse seisukohast, mis ei olnud kuigi hea,“ rääkis ujumisliidu vahendusel Eesti rekordiomanik, kelle hooaja tippmark on 23,48.

Zaitsev sõnas, et õhtul on sihikul pääs finaali. „Hommikune aeg oli okei sissejuhatus, kuid õhtul pean olema kiirem ning usun, et finaalipääs on tehtav,“ lisas ujuja.