Olümpiaks valmistunud 18-aastane sportlane uppus

Rice’i õde Lily meenutas pühapäeval sotsiaalmeedias oma venda. „Mind õnnistati maailma kõige hämmastavama vennaga ja mul on valus öelda, et ta on surnud. Ta oli suurepärane lohesurfar, kes oleks olümpialt naasnud suure läikiva medaliga,“ ütles ta järelhüüdes.