KUULA | „Matšpall“. Kontaveidi dokfilmi režissöör Kaupo Kruusiauk: kui sa oled kasvõi ühe sekundi maailma teine reket olnud, on see ülisuper tulemus

„Mõte temast filmi teha on mul juba mitu aastat vana. Esimese võtteni jõudsime 2022. aasta detsembril. Põhiline võtteperiood oli 2023. aasta: Portugalis toimunud Billie Jean King, Madridi Open, laager Marbellas, Rooma turniir, French Open Pariisis, Wimbledon, karjääri lõpetanud mängijate turniir Luksemburgis...“ loetles Kruusiauk võttepaiku, mis ei piirdu vaid selle loeteluga.

Et Kontaveit plaanib karjääri lõpetada, selgus peale esimest paari võtet. „Mul oli muidu mõte Anetti pikemas perioodis jälgida, aga kui selgus, et see aasta saab ka Aneti enda karjääris olema pöördeline aeg, läks suuremaks filmimiseks,“ avaldas Kruusiauk.

Tipptennisest filmi teha pole logistiliselt sugugi kerge. Load, akrediteeringud, kinnitused... Seda kõike võib lõputult taotlema ja allkirjastama jäädagi ning mõned uksed jäävadki alatiseks suletuks. „Mingitel turniiridel, ma mäletan, ma istusin hotellitoas ja täitsin erinevaid avaldusi, operaator jalutas samal ajal linna peal. Wimbledon oli veel erijuhtum - seal saime väga minimaalselt filmida. Neil oli huvitav klausel: sul peab olema 10 miljoni naela suurune kindlustusgarantii, et kui midagi platsil juhtub - jätad statiivi vedelema, inimene komistab, kaebab kohtusse... Selge see, et Eestis ei anna sulle keegi 10 miljoni garantiid. Wimbledon on Wimbledon - seal ongi teised reeglid,“ märkis režissöör.

Kruusiauk ei tahtnud enda sõnul teha klassikalist Netflixi stiilis ehk intervjuudele üles ehitatud spordidokki, vaid Kontaveidi film jälgib protsessi ennast. Tegevused rulluvad vaataja silme ees lahti loomulikul moel. „See pole telesaade, vaid ikka dokkfilm. Minu huvi on saada võimalikult palju sellist materjali, mis sünnib su silme all. Muidugi on ka intervjuu vormis rääkimist, aga see ei ole üles ehitatud rääkiva pea intervjuudele. Mida rohkem on selliseid hetki, kus me ei sekku, seda parem. Mina otsin rohkem naturaalseid hetki.“