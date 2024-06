Madridi Real keelas Mbappel kodusel olümpial osaleda

Olümpia jalgpalliturniiril koosnevad koondised valdavalt alla 23-aastastest mängijatest, kelle kõrval tohib olla maksimaalselt kolm vanemat mängijat. Eelnevalt Pariisi Saint-Germaini esindanud ja uuest hooajast Madridi Reali särgi selga tõmbav Mbappe tõdes kodumaa meediale, et ta ei saa olümpial kaasa lüüa.

„Minu klubi on võtnud olümpia suhtes väga selge seisukoha, mistõttu ma olümpiaturniiril osaleda ei saa,“ tõdes Pariisis sündinud ründaja.

Murekohaks on tihe graafik. Olümpiamängude jalgpalliturniir toimub 24. juulist kuni 10. augustini, aga Hispaania kõrgliigas pannakse pall mängu juba 18. augustil.

25-aastane Mbappe rääkis varem, et tema üks unistus on olümpial kodupubliku ees mängimine, aga Real tema soovile vastu ei tulnud. „Soovin Prantsusmaa koondisele edu ja loomulikult vaatan iga meeskonna mängu,“ lisas Mbappe.