TÄNA OTSEBLOGI | Kas Slovakkia suudab Belgiat üllatada?

Kuigi tänavuse EM-i eel belglased enam kõige suuremate favoriitide seas pole, siis on neil põhjust optimismiks, sest ebaõnnestunud MM-i järel peatreeneriks asunud Domenico Tedesco käe all pole nad 14 matšis veel kaotusekibedust maitsnud. Liiati on meeskonna 32-aastane kapten Kevin De Bruyne (Manchester City, Inglismaa) jätkuvalt maailma üks hinnatumaid keskpoolkaitsjaid ning temast aasta noorem Romelu Lukaku (Roma, Itaalia) oli 14 tabamusega valikturniiri parim väravakütt.