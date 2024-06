TÄNA OTSEBLOGI | Kas Ukraina alustab EM-i võidukalt?

Kaheksa aasta pikkuse pausi järel suurturniirile jõudnud Rumeenia seis on Euroopa meistrivõistluste eel üsna segane. Ühest küljest läbisid rumeenlased EM-valikturniiri kaotuseta, millega nad edestasid I-valikgrupis üsna kindlalt nii Šveitsi kui ka Iisraeli. Sealjuures jagunesid meeskonna väravad üsna võrdselt, sest koondise paremad väravakütid olid Denis Alibec (Muaither, Katar), Valentin Mihăilă (Parma, Itaalia) ja Nicolae Stanciu (Damac, Saudi Araabia) kahe tabamusega.

Kuid teisalt on Rumeenia jooksva kalendriaasta tulemused üsna kehvad, sest Edward Iordănescu hoolealused ei võitnud viimasest neljast kontrollikohtumisest mitte ühtegi. Sealjuures tegid nad 0:0 viigi Bulgaaria ja Liechtensteiniga.

Rumeenia parim tulemus Euroopa meistrivõistlustelt pärineb 2000. aastast, mil nad kaotasid veerandfinaalis Itaaliale. Eelmisel kolmel EM-il kaasa löönud Ukraina jõudis viimati kaheksa parema sekka, kus nad jäid alla Inglismaale. Viimastes omavahelistes kohtumistes on edu saatnud ukrainlasi, kes on rumeenlaste vastu kolm järjestikust mängu kaotuseta.