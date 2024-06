OTSEBLOGI | Krahh! Rumeenia võttis Ukraina vastu seljavõidu

Rumeenia parim tulemus Euroopa meistrivõistlustelt pärineb 2000. aastast, mil nad kaotasid veerandfinaalis Itaaliale. Eelmisel kolmel EM-il kaasa löönud Ukraina jõudis viimati kaheksa parema sekka, kus nad jäid alla Inglismaale. Viimastes omavahelistes kohtumistes on edu saatnud ukrainlasi, kes on rumeenlaste vastu kolm järjestikust mängu kaotuseta.