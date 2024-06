Andrea Adamo ja M-Sport testisid Eestis autoralli MM-sarja uuenduslikku tehnoloogiat

Kümmekond aastat on vormel 1 sarja ülekannete lahutamatu osa sõitjate ja meeskonna vahelise raadioside edastus, kus kaks osapoolt lahkavad strateegiat, kiruvad ebaõnne või rõõmustavad üheskoos. WRC-sarja telepilt on seni mitmes mõttes ajast maas, sest sõitjate jutte kuuleb ainult kiiruskatsete lõpus ja pahatihti jäävad katsel juhtunu sootuks televaatajatel nägemata.

Projekti juhib Adamo

Larkini sõnul Juhtimiskeskuse projekti detailid pole lõpuni selged. Ühe ideena on laual võimalus, et edaspidi võib ka rallipargis näha vormel 1 sarjast tuttavat ehitist, kus meeskondade esindajad hakkavad etappide ajal tööd tegema.

Monte Carlos on süsteem mingil kujul olemas

„Juhtimiskeskus on kontseptsiooni nimi. Selle üks osa võib olla hoone või füüsiline struktuur, kuid peamine on Monte Carlo etapi ajaks rohkelt kasutatava ja huvitava jutuvestmistehnoloogia loomine. Ehitist ei pruugi Monte Carlos olla, aga kindlasti on see kontseptsioon seal olemas. Me tahame jutustada lugusid,“ lisas ta.