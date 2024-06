Aivar Pohlak: turniir sai Poola ja Hollandi abil hoo sisse

Hamburgi Volksparki staadioni restoranis tekkis enne mängu viieliikmeline grupp, kus jutuks lugu Norra naistejalgpallist. Väidetavalt saab Norras iga inimene määratleda oma sugu, see toimivat ka spordivõistlustel ja nii olevat üks habemega tegelane deklareerinud ennast naiseks ning mängivat nüüd naiste neljandal liigatasandil jalgpalli.

Mingi aeg hiljem jäime neljakesi. Paar minutit vaikust, siis katkestas selle üks meist: „Tundub, et siin ongi nüüd koos see vaikiv enamus, kes kõigel sellel sündida laseb.“

Kui jutt juba turvalisusele läks, siis neljapäeval autoga Poola – Saksa piiri ületades suunati kõik saksa numbrimärke mitte omavad autod ajutiste varjualuste alla ning kontrolliti dokumente. Kusjuures mitte ainult vaadates, vaid andmeid arvutisse toksides ning passipilte autos viibinud isikutega kõrvutades. Täna Tšehhi – Saksa piiri ületanud rääkisid sama juttu. Uudistest oli kuulda, et sellisel moel on avastatud ja kinni peetud 900 ebaseaduslikku piiriületajat.

Samas sujus kontroll piiril viisakalt ja kiiresti, aga tuletas meelde, et elame teistsuguses Euroopas, kui veel kümmekond aastat tagasi ette kujutasime.

Olin kohapeal vaadanud turniiri avamängule lisaks Berliinis Hispaania vs Horvaatiat ning kuna eile sai tuldud staadionile otse Münchenist ja peale mängu sõidetud Hamburgi, siis jäid teise mängupäeva kaks ülejäänud kohtumist nägemata, aga kommentaare kuulnuna julgen öelda, et Poola vs Holland oli turniiril seni parim mäng.