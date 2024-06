Michael Schjønning-Larsen: kuigi Sloveenia väärinuks teise poolaja põhjal võitu, on viik aus tulemus

Enne mängu olid mu mõtted ja ootused selgelt sellised, et võit tuleb Taanile. Küll mitte lihtsalt, aga olin üsna kindel, et nad võidavad, sest nad mängisid Sloveeniaga viimati omavahel EM-valikturniiril ja lootus oli, et võidame neid ka nüüd. Muuhulgas on mul ka sloveenlasest meeskonnakaaslane, keda väga võita tahtsin, aga seda paraku ei juhtunud.

Esimesel poolajal mängis Taani minu arvates väga hästi. Kindlasti oleksid nad mingites olukordades võinud paremini tegutseda ja Sloveenia jõudis samuti päris lähedale. Siiski mängis Taani paremini kui ma oodanud oleks, sest nende vorm ei ole juba mõnda aega olnud päris see. Teisel poolajal tundus aga, et Taani oli täiesti mängust väljas, Sloveeniat vaadates tundus aga, et nad tahavad seda võitu palju rohkem. Mängu jälgides oli kilomeetrite kaugusele näha seda, et Sloveenia värav on kohe-kohe tulemas. See jõudis aina lähemale ja siis lõpuks sündiski.