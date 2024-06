Levadia võitis 88. minuti penaltist. Tammeka väravavaht: meilt võeti viik ära

„Usun, et see võeti meilt lihtsalt ära,“ oli kohtunikuga vaidlemise eest kollase kaardi saanud Aland veel Soccernet.ee otseülekandes intervjuud andeski pahane. „Ega ma rohkem kommenteerima ei hakkakski. Igaüks ajab oma asja nii hästi, kui oskab. Minu arvates tahtis meie mees palli mängida, teine tuli aga jalg ees - vastase poolt ohtlik mäng. Aga kui nemad näevad asja teistmoodi, siis järelikult nii on.“

Mängust rääkides ütles Aland: „Suures pildis oli meie sõjaplaan selline, et oleme kompaktsed. Teadsime, et meil on ees ruumi. Esimesel poolajal oli ka minekuid palju, aga löögile ei jõudnud. Teiseks poolajaks me midagi suurt ei muutnud. Ütlesime riietusruumis, et küll tuleb ja tuligi! Kahju, et nii läks.“