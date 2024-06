OTSEBLOGI | Taani läks Erikseni väravast Sloveenia vastu juhtima

Meeskonnad jagasid omavahel maid ka antud EM-i valiksarjas H-grupis, lõpetades mõlemad võrdsetel punktidel (22) 7 võidu, 1 viigi ja 2 kaotusega. Taanile andis alagrupi esikoha parem omavaheliste mängude seis.

Esimest korda valikgrupis kohtudes lepiti 19. juunil 2023 1:1 viiki, teist korda (17. novembril Taanis) võitis kodumeeskond 2:1. Selle mänguga pikenes Sloveenia võiduta seeria Taani vastu kuuele mängule (1 viik, 5 kaotust).

Statistikast rääkides... Ennustushuvilistele võiks pinget pakkuda fakt, et Taani on esimesena skoorinud tervelt 11 mängus viimasest 14-st. 10 neist mängudest on võidetud, 2 viigistatud ja 2 kaotatud.

Kihlveokontorites on Taani selge soosik (võidukoefitsient 1.70).

Teist korda EM-ile pääsenud Sloveenia peatreener Matjaz Kek: „Taani on favoriit, kuid favoriite tuleb võita. Valmistun alati parimaks tulemuseks ning teeme endast kõik oleneva, et seda saavutada.“

Sloveenia poolkaitsja Timi Max Elsnik: „Oleme siia pääsemisega oma eesmärgi saavutanud, aga see pole veel lõpp. Me ei tohiks pingiet tunda, vaid andma endast maksimumi, sest selliseid mänge ei mängita iga päev. Peaksime nautima ja näitama iseloomu - ainult nii võime edu saavutada.“

Taani peatreener Kasper Hjulmand: „Peamine on mängida oma jalgpalli meie filosoofiast lähtuvalt. Peame olema agressiivsed ja domineerivad ning olema valvsad Sloveenia tugevuste osas. Vastased on eriti head üleminekutel. Neil on Euroopa ere täht [Benjamin] Šeško, väravas [Jan] Oblak ning hea peatreener, kes on meeskonnaga töötanud juba pikka aega.“

Delfi hoiab lugejaid mängu käiguga kursis otseblogis. Eesti pinnal näitab mängu TV3.