BLOGI | Taani leppis Sloveeniaga 1:1 viiki

Sloveenia poolkaitsja Timi Max Elsnik: „Oleme siia pääsemisega oma eesmärgi saavutanud, aga see pole veel lõpp. Me ei tohiks pingiet tunda, vaid andma endast maksimumi, sest selliseid mänge ei mängita iga päev. Peaksime nautima ja näitama iseloomu - ainult nii võime edu saavutada.“

Taani peatreener Kasper Hjulmand: „Peamine on mängida oma jalgpalli meie filosoofiast lähtuvalt. Peame olema agressiivsed ja domineerivad ning olema valvsad Sloveenia tugevuste osas. Vastased on eriti head üleminekutel. Neil on Euroopa ere täht [Benjamin] Šeško, väravas [Jan] Oblak ning hea peatreener, kes on meeskonnaga töötanud juba pikka aega.“