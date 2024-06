Markus Soometsa EM-kommentaar: Albaania näitas end kaotusest hoolimata positiivselt

See oli üllatavalt huvitav mäng! Ei oleks osanud arvata, et see nii kulgeb – esimesed 15 minutit olid ju korralik tulevärk. Minu jaoks oli huvitav, et Itaalia suutis endale ise oma küljeaudist värava ehitada, aga kiire avavärava puhul oli märkimisväärne ka see, et Albaanial on nii palju kvaliteeti, et selline olukord ka ära kasutada – esiposti juurest selline löök üheksasse ära panna… Ründaja tegutses selles olukorras väga hästi.