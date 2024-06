Joel Indermitte: Hispaaniale tõi edu oskus vastase eksimused ära kasutada

Hispaania – Horvaatia kohtumine oli tegelikult kahe võrdse vaheline mäng. Ütleksin, et mängu alustas isegi paremini Horvaatia, aga mõlemad pooled mängisid väga head jalgpalli ning initsiatiiv haarati kordamööda. Esimese poolaja 1:0 värav ja Horvaatia keskkaitsja eksimus oli see, mis momentumi muutis ja mängu Horvaatia jaoks keeruliseks tegi. Kui teine kiire värav otsa tuli, tehti mäng ära – 2:0 värav oli selle mängu kontekstis juba kirstunael.

Teisel poolajal Horvaatia küll elavnes ja neil olid ka mingid võimalused, aga see polnud piisav. Hispaania poolt hästi kontrollitud ja mängitud kohtumine – suudeti kaitses olla tugevad ja rünnakul ära lüüa need momendid, mis tekitati, ja see on ka ühtepidi klassi näitaja. Sellistes mängudes ongi nii, et kes vähem eksib, tihti ka võidab ja Hispaania suutis seekord vähem eksida.