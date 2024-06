FOTOD | Jalgpalli EMi avamängus lehvisid tribüünidel Venemaa lipud

Tänavusel EMil on keelatud staadionile tuua Venemaa, Iisraeli ja Palestiina lippe.

Keelust hoolimata suutsid vutifännid Saksamaa ja Šotimaa avamatšil tribüünidele üles riputada vähemalt kaks Venemaa lippu. Ühel neist oli kirjas Belgorod, mis on Lääne-Venemaal Ukraina piiri lähedal asuv linn.

Ukraina meedia on juhtunu üle mõistagi nördinud ja imestab, miks korraldajad nii silmapaistvalt üles riputatud lippe ei eemaldanud, vahendab Ilta-Sanomat. Ukraina väljaanne Obozrevatel nimetas seda intsidenti „päeva skandaaliks“. Veebileht Sport.unian kirjutas omakorda, et „propagandistid on õnnelikud“.