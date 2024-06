Manchester Unitedi legend Roy Keane kirus piinliku kaotuse saanud šotlasi

Liverpoolis palliv Robertson ütles pärast häbistavat kaotust, et „sakslaste mänguplaan töötas avapoolajal miljon korda paremini kui nende oma.“

„Kallis sõber, sellel tasemel pead sa vastase vastu kõvasti mängima. Mängige kõvasti, agressiivselt ja tehke seda õigesti. Pole mõtet rääkida, et neil oli parem plaan. See on täielik jama!“ põrutas Keane telekanalile ITV.