Arsenali ja Evertoni endine tippründaja suri 54-aastaselt

„Kõik meie klubis on muserdatud, kui saime teada, et meie endine armastatud ründaja Kevin Campbell suri pärast lühikest haigust,“ seisab Arsenali paar tundi tagasi tehtud avalduses. „Kõik klubis jumaldasid Kevinit. Me kõik mõtleme sel raskel hetkel tema sõpradele ja perele. Puhka rahus, Kevin.“