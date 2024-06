„Tipust Topini“ ehk Munamäelt mereni on teatejooks, mille eesmärk on läbida tiimiga järjest joostes 337 km. Tegemist ei ole võistlusega, peamiseks eesmärgiks on inspireerida inimesi liikuma ja külastada joostes Eesti kaunimaid paiku. Jooks toimub kümneliikmelistes tiimides.