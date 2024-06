Flora ja Kalju mäng lõppes viigiliselt. Tamm: minu hinnang on, et meilt võeti värav ära

„Minu hinnang on, et meilt võeti värav ära. Kui kohtunik juba vilistab, siis ei saa aga olukorda enam tagasi võtta,“ sõnas Tamm kohtumise järel ETV eetris.

Turniiritabelis on esikohal FCI Levadia 39 punktiga (mängitud 16 mängu), teine on Flora 32-ga (17 mängu), kolmas Kalju 29-ga (15 mängu) ja neljas Paide 28-ga (17 mängu). Kalev on kuuendal positsioonil 16 punktiga (17 mängu).