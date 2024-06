Venemaa tippujuja sai Pariisi OM-iks neutraalse staatuse, kuid nüüd on probleemiks viisa puudumine

Pärast sõja algust teatas WA, et nad ei luba Venemaa ja Valgevene sportlasi starti. Mullu septembris aga avaldati, et teatud kriteeriumite täitmisel võidakse anda agressorriigi kodanikele õigus saada neutraalne staatus. Nüüd antigi 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel 100 m ja 200 m rinnuliujumises hõbemedalid võitnud sportlasele neutraalne staatus.

Jefimova tunnistas aga Match TV vahendusel, et tal on ikkagi keeruline Pariisi olümpiale pääseda, kuna tal on vajalik norm täitmata. Seejuures on võimalik normi täita ainult 23. juunini. Jefimova sõnul ei ole tal praegu aga viisat, mis lubaks tal Euroopas toimuvatel võistlustel osaleda ja seetõttu on keeruline ka olümpiapääset hankida.