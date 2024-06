Inglastele pakutakse jalgpalli EM-il limonaadiga segatud õlut, tavalist õlut müüakse taas inglaste lahkumise järel

Lahja õlu tähendab siinkohal nö Radler-tüüpi õlut, mis on poolenisti õlu ja poolenisti limonaad. Tavapärase kangusega ehk 4,8-protsendilist õlut seega mängu võõrustaval Veltins Arena staadionil osta ei saa. Seni on selgusetu, kas areenil läheb müüki 2,5- või 2,8-protsendiline kesvamärjuke.

4,8-protsendiline Bitburger Premium tuleb taaskord müügile olukorras, kus inglased on linnast lahkunud. „Staadionil on lahja õlu müügil ainult kohtumisel, kus osaliseks on Inglismaa koondis. Ülejäänud matšidel müüme 4,8-protsendilist õlut,“ sõnas Gelsenkircheni politsei pressiesindaja Stephan Knipp Inglismaa meediale.