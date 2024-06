EM-i PÄEVIK | Üks Reali vanameister pani peo püsti. Kas sama suudab ka Luka Modric?

21. mail teatas aga Kroos, et EM-iga saab läbi kogu tema sportlaskarjäär. Seejärel võitis ta Madridi Realiga oma kuuenda Meistrite liiga trofee ning nüüd jahib ta esimest EM-tiitlit. Loobumisotsuse teatavaks tegemise järel tunnistas Kroos, et tema eesmärgiks on lõpetada tipus ja ta ei taha väljakul ringi joosta mehena, kes ei suuda pakkuda oma parimate päevade taset. Kroosi praeguse vormi kohta on nii mõnigi ekspert öelnud, et võib olla oli lõppenud hooaeg kogu tema karjääri parim.