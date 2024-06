EM-i PÄEVIK | Portugali suur küsimus: kas tugevamad ollakse Ronaldoga või Ronaldota?

39-aastane Cristiano Ronaldo alustab täna oma kuuendat EM-finaalturniiri. Esmakordselt astus ta suurele areenile 2004. aastal kodustel Euroopa meistrivõistlustel. Toona keerlesid Portugali jalgpallikoondises asjad peamiselt Luis Figo ümber. Seejärel on Ronaldo roll aina suurenenud. Praeguseks on portugallastel Ronaldost tunduvalt paremaid mängijaid, kuid Saudi Araabias klubivutti mängiv mees on siiski jätkuvalt koondises A ja O. Paljude jaoks see aga arusaamatu ning üsna avalikult arutletakse ka selle üle, kas vanameister teeb oma kohaloluga võistkonnale head või hoopis halba.