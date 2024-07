EM-i PÄEVIK | Mis ootab nüüd Prantsusmaad? Kas legendaarne Zinedine Zidane tuuakse koondist päästma?

Prantsusmaa jalgpallikoondis on alates 2016. aasta EM-finaalturniirist läinud suurvõistlustele vastu ühe suurima soosikuna või üldse peamise favoriidina. Nii oli ka tänavu. Lõpuks langeti konkurentsist poolfinaalis ning nüüd tundub, et paljudel on saanud Didier Deschampsi pragmaatilisest mängustiilist villand.