EM-i PÄEVIK | Kas Southgate’i julge otsus teeb Inglismaast soosiku ja kas ta suudab tähtmängija probleemi lahendada?

Rahvusvahelisi kihlveokontoreid vaadates tundub, et suurimaks soosikuks kipubki tänavusel EM-il olema Inglismaa. Tuleb tõdeda, et viimastel suurturniiridel ongi neil läinud üle keskmise hästi. 2018. aasta MM-il jõuti poolfinaali, 2020. aasta EM-il finaali ning 2022. aasta MM-il veerandfinaali.

Kriitikud aga ütlevad, et nendel teekondadel ei ole inglased alistanud ühtegi tõsiseltvõetavat vastast ning nö päris jalgpalliriikidega kohtudes on ikkagi lati alt läbi joostud. Viimasel kolmel suurturniiril play-off’ides saavutatud võitudest hindavad inglased ise kõige kõrgemalt 2020. aasta EM-i kaheksandikfinaali triumfi Saksamaa üle. Samas tuleb tõdeda, et sakslaste jaoks oli viimasest kolmest suurturniirist tegemist ainsaga, kus jõuti alagrupist edasi. Lisaks toimus antud matš Wembley staadionil ehk inglaste koduväljakul. Tõele näkku vaadates on inglaste teekonnad olnud viimastel turniiridel pigem lihtsad. Lõpuks on komistatud Horvaatia, Itaalia ja Prantsusmaa ehk suurte jalgpallimaade otsa.