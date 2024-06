EM-i PÄEVIK | Kas play-off’i avaringis ongi ainult kaks põnevat duelli?

Jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel on kätte jõudnud esimene puhkepäev. Mänguvaba on ka reede, kuid juba laupäeval tehakse algust play-off’i esimese ringiga. Kaheksandikfinaalide vastasseisudele peale vaadates võiks justkui öelda, et ettearvamatud on neist ainult kaks.