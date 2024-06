EM-i PÄEVIK | Inglaste peatreener Gareth Southgate paneb oma valikutega järjepanu puusse

Inglismaa jalgpallikoondis tuli käimasolevale EM-finaalturniirile suure soosikuna. Meeskonna koosseisu vaadates on selge, et neis on ka soosiku ainest. Kahe mängu järel on neil tabelis neli punkti, kuid mängupilt on kõike muud kui veenev. Inglismaa meedias on süüdlane leitud ja loomulikult on selleks meheks peatreener Gareth Southgate.