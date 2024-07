EM-i PÄEVIK | Hispaania ime: Prantsusmaa koondiseks kõlbmatute keskkaitsjatega suurimaks soosikuks

Jalgpalli EM-finaalturniiril on konkurentsi jäänud veel kaheksa meeskonda. Kihlveokontorites on jätkuvalt suurimaks soosikuks Inglismaa. Seda ikka põhjusel, et inglased panustavad niivõrd palju ja vahendajad maandavad lihtsalt oma riske. Mänguliselt on seni kõige eredamalt aga silma paistnud Hispaania.