EM-i PÄEVIK | Gareth Southgate’i suur otsus! Kas Harry Kane tuleks pingile jätta?

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate’i peab kodumaa meedia hinnangul tegema tänaseks finaaliks ülitähtsa otsuse. Üsna laialt on levinud arvamus, et Southgate peaks koondise kapteni Harry Kane’i pingile jätma. Kas Southgate on valmis seda aga tegema?