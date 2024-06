BLOGI | Tiitlikaitsja Itaalia alistas šokk-alguse järel Albaania

Itaalia on ajalooliselt kuulunud jalgpallimaailma suurjõudude sekka. Maailmameistriks on itaallased kroonitud neljal korral (1934., 1938., 1982. ja 2006. aastal) ning EM-tiitel on võidetud kahel juhul (1968. ja 2020. aastal).