TÄNA OTSEBLOGI | Eeldatavas põnevuskohtumises lähevad vastamisi Hispaania ja Horvaatia

Hispaania on jalgpallimaailma tõeline suurjõud. Aastatel 2008. - 2012. oli Hispaania vutimaailma täielik valitseja. Antud perioodil võideti kaks EM-tiitlit ning ka MM-tiitel. Lisaks on neil ette näidata 1964. aasta EM-tiitel ning 2023. aasta Rahvuste liiga esikoht. Seejuures alistati Rahvuste liiga finaalis penaltiseeria järel just Horvaatia.

Horvaatia on ajalooliselt olnud edukam maailmameistrivõistlustel, kus neil on ette näidata 2018. aasta hõbe ning 1998. ja 2022. aasta pronksmedalid. Euroopa meistrivõistlustel on kahel korral jõutud veerandfinaali (1996. ja 2008. aastal). Kahel viimasel EM-il on nende teekond lõppenud kaheksandikfinaalis.