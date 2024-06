OTSEBLOGI | Šveits haaras avapoolajal Ungari vastu 2:0 eduseisu!

Mängule läheb soosikuna vastu Šveits. Viimastel suurturniiridel on šveitslased olnud alalised külalised. Reeglina suudetakse ka alagrupist edasi murda, kuid seejärel kipub nende teekond katkema. Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel jõudis Šveits veerandfinaali, kus kaotati penaltiseeria järel Hispaaniale. Tegemist on ühtlasi šveitslaste läbi aegade parima tulemusega Euroopa meistrivõistlustelt. Maailmameistrivõistlustel on Šveits jõudnud kaheksa parema sekka neljal juhul. Nii kaugele jõuti aga 1934., 1938. 1950. ja 1954. aastal.