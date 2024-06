Toni Kroosi tipptase: keskväljamaestro andis 101 täpset söötu ning eksis ainult ühe korra

Kohtumise järel said enim tähelepanu Saksamaa koondise noored staarid Florian Wirtz ja Jamal Musiala. Esimene lõi kohtumise avavärava ning teine teise. TNT Sports tõi välja, et tegemist on ühtlasi kahe kõige noorema sakslasest väravalööjaga EM-finaalturniiridel. Wirtz on 21 aastat ja 42 päeva vana ning Musiala vanuseks oli värava löömise ajal 21 aastat ja 109 päeva.