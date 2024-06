Kapten Aganits Kuldliiga poolfinaali eel: boonus, aukartuse puudus ja kahetsusteta mängimine

„Kui viimati EMil Eesti vastu mängisime, saime võidu, ent neil on meeskonnas toimunud mitmed muudatused ja usun, et saab olema raske mäng. Meie eesmärk siin on jõuda Challenger Cupile ja poolfinaali võit meid sinna ka viib. Keskendumegi sellele eesmärgile. Loodan, et Osijekis tuleb meid saali toetama rohkearvuline publik,“ sõnas Horvaatia meeskonna kapten ja liiga üks resultatiivsemaid mängijaid Petar Dirlic poolfinaali eel.

Eesti koondise kapten Andri Aganits tahab, et meeskond mängiks nii, et hiljem poleks ühtki kahetsust. „See on ikkagi suur boonus, et me siia turniirile pääsesime. See võiks ka meestele positiivset tahtejõudu juurde anda, sest selliste mängude nimel me ju sporti teemegi ja võrkpallurid oleme. Me ei võta siia jõudmist iseenesestmõistetavalt, aga ei pea ka kellegi ees aukartust tundma. Kui läbi ajaloo vaadata, siis needsamad tiimid on olnud tihedad külalised Final Fouridel. Meie viimaste aastate tulemused ja reiting on ehk pisut nõrgemad kui teistel siinolijatel, aga homme sõltub kõik ainult ühest mängust ja kui meil asjad õnnestuvad, võime oodata head tulemust,“ ütles Aganits.