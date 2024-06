Aivar Pohlak Münchenist: Nagelsmann sai koduseks EM-iks uue meeskonna valmis

Turniiri alguse pidulik õhtusöök peeti neljapäeva õhtul Hipodroomil baierimaa stiilis restoranis ning linna- ja liidumaa juhid kõnelesid sedavõrd baierlaste moel, et kohati tekkis tunne, nagu oleksime tagasi 1923. aasta novembris. See oli naljakas ja pilkude järele hinnates polnud mina ainus, kes sarnasust tähele pani, aga asjast ei kõneldud.

Kohalikud olid riietatud põlvpükstesse või avara dekolteega kleitidesse ning selline nägi välja ka õhtusöögi teist poolt sisustanud ansambel. Tõsi, nende repertuaar meenutas Kommionude oma Saaremaa jaanituledelt. Laulude valik oli pettumus ja sellest kõneldi.

Mängueelsel hommikusel jalutuskäigul torkas silma laternapostidele kleebitud silt It´s OK to be white ja see tuletas meelde EM-i eelset küsitlust Saksamaa koondislaste nahavärvi kohta ning tekitas mõtte, kas mitte hoopis mustanahaliste teemal mistahes nurga alt kõnelemise rassistlikuks tembeldamine ei ole rassistlik.

Kultuuriteema võttis kokku šoti fännide hingeminev hümnilaulmine – seda saatis mõte, et ilma oma riigita rahva jaoks on kultuur olulisem, kui riigiga rahva jaoks. See mõte oli kantud murest kodumaa pärast ning masendava alatooniga. Samal hetkel märkasin minust kümne meetri kaugusel istuvat Ungari peaministrit, mis tegi tuju paremaks.

¤ ¤ ¤

Turniiri esimene mäng algas tavapäraselt närvilise võitlusega, kusjuures esimese mõtestatud pallivaldamisega said hakkama šotlased. Olin – kusjuures taas kultuurilistel põhjustel – sakslaste poolt, aga sel hetkel tekkis tunne, et äkki nad põlevad läbi ning tuleb üllatus.

Kohe peale seda said sakslased mängu sisse. Minu järgmine mõte oli, et nad hoiavad vastaste mängu ülesehitamise ajal nende potentsiaalse mängujuhi Scott McTominay kenasti pallist eemal, aga juba hetk hiljem oli selge, et pallist eemal hoitakse kogu šotlaste keskväli. Kuue-seitsme mehega tehtud pressing oli suurepärane ja kui šotlastel õnnestuski mõnel üksikul korral sellest läbi mängida, siis korralikku kontrarünnakut ikkagi teha ei suudetud.