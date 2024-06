Lehis keelduvast kohtulahendist: tunnen end tühja ja jõuetuna

„Tänane kohtulahend on mõistagi pettumus ja ka halb üllatus,“ kommenteeris Lehis. „Pean nüüd koos abilistega tõsiselt arutama, mis edasi saab – nii juriidiliselt kui minu sporditeega. Praegusega on minu hooaeg läbi saanud ja edasi on kõik lahtine.“ Lehis nentis, et kohtu otsus süvendab veelgi seda lootusetuse tunnet, mille alged jäävad aastasse 2016, kui peatreener Kaaberma oma jõupositsioonilt alustas sportlase kiusamisega.

„Ei kujuta ette, et kedagi saab vägisi sundida kellegagi koos töötama ehk siis minu puhul treenima, milline on see tulemus? Meil räägitakse, et märka ja teata kiusamisest. Kui selline kiusamine leiaks aset mõnes muus valdkonnas, siis tõenäoliselt oleks see seadusvastane. Tunnen end hetkel täiesti tühja ja jõuetuna. Enamat ei soovigi kommenteerida, ehk kunagi hiljem.“

Katrina Lehist kohtuasjas esindav advokaat Mart Parind sõnas, et kuna seadus ei võimalda tänast kohtumäärust edasi kaevata, siis tuleb sellega hetkel sellisel kujul leppida. „Sellegipoolest jääme kindlasti eriarvamusele. Leiame olevat väga kahetsusväärse, et olukorras, kus kohtuvaidluse tekkeni teadsid kõik – nii sportlased, meedia, aga ka alaliit ise –, et kehtib nn 3+1 reegel ja selle järgi ka toimiti, jäi lõpuks peale vehklemisliidu poolt kohtuvaidluse tarbeks välja otsitud argument, et tegelikult mingeid reegleid ei olegi,“ sõnas Parind.

Katrina Lehise treener Nikolai Novosjolov selgitab, et mõte nagu puuduksid EM-koondise moodustamisel mistahes reeglid, ei allu sportlikule loogikale. „Individuaalspordi puhul ei saa olla, et sportlased hooaeg läbi võistlevad ja neid paigutatakse erinevatesse edetabelitesse, kuid lõpuks ütleb üks inimene oma suva järgi, kes koondisse saavad,“ nendib ta. „On väga valus näha, kuidas sportlane, kes on andnud endast pika aja jooksul kõik ja veelgi rohkem, kes on Eesti teine number ja kes on heas vormis ja teotahteline, visatakse lihtsalt kõrvale nagu eikeegi. See on väga valus ka treenerile,“ tunnistas Novosjolov.