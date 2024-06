The Independent: inglastel on Southgate’i lahkumise korral plaan valmis

Kogu meeskond soovib, et meeskonna peatreener Gareth Southgate koondise juures jätkaks. Tema tüüritud inglise jalgpallitiim on olnud viimastel suurturniiridel küllaltki edukas, kuna kõigil tšempionaatidel on vähemalt veerandfinaali jõutud.

Kuuldavasti on 53-aastase inglase esmaseks asenduseks valitud Newcastle Unitedi praegune loots Eddie Howe. Samuti on kaalukausil Londoni Chelsea’i endine boss Graham Potter, keda seostatakse nii Brightoni, kui Leicesteriga.

The Independenti andmetel ei ole Inglismaa jalgpalliliit mitte kellegagi veel otseselt ühendust võtnud. FA tegevjuht Mark Bullingham kommenteeris väljaandele, et nagu igal suurel jalgpalliorganisatsioonil, on ka neil varuvariant taskus. Ta toonitas, et Southgate ei soovi oma tuleviku osas enne tänavuse suurturniiri lõppu arutada. Samuti märkis tegevjuht, et kuigi peatreeneri jaoks on tšempionaat „kõik või mitte midagi“ olukord, siis Inglismaa jalgpalliliit seda samamoodi ei näe.

„Me hindame olukorda pärast turniiri. Vaatame, kuidas tema end tunneb, kuidas meie end tunneme ja kuidas turniir on läinud,“ kommenteeris Bullingham The Independentile. Ta lisas, et ei usu, et Southgate’i kohta levivad kuulujutud meest häirivad. „Ma arvan, et ta on sellega harjunud. Ta on heas olukorras ning positiivselt meelestatud.“

Jalgpalli EM algab täna õhtul. Inglismaa ei ole vana maailma finaalturniiril mitte kunagi karikat tõstnud.