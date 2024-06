Transsoolist ujujat ei lubatud olümpiale. Nüüd nõuavad naisujujad vabandust, et nad pidid tema ees lahti riietuma

Viimatine uudis pani aga tõsiselt tegutsema ka Thomase endised treeningkaaslased. Nii küsis Paula Scanlan avalikult, et kes hüvitab nende ebamugavused.

Pennsylvania ülikoolis Thomase naiskonnakaaslaseks olnud Scanlan on ka varasemalt kritiseerinud Thomase võistlemist naiste konkurentsis. Nüüdse kohtuotsuse valguses on ta andnud asjale uue hoo ning senise tagasiside põhjal on tal palju toetajaid.