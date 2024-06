Eesti sport on saanud uued esindusnäod: tänavune aasta toob aina uusi medalivõitjaid

Tundub, et Eesti tippspordis on käes muutuste aeg. Eesti Olümpiakomitee toetuste nimekirja põhjal saab korrektse pildi sportlastest, kes on praegu kõige kõrgemas tipus ja kes on oma positsioone loovutanud. Tundub, et tänavu on kätte jõudnud muutuste aeg.