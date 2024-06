Jalgpalli EM: mida tasub teada? Kuidas toimib uus suhtlusviis kohtunikuga? Kas näeme MM-iga sarnaselt palju lisaminuteid?

„Pealelendajad“ saavad karistada

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) otsustas finaalturniiri eel, et vaidlusalustes olukordades tohib peakohtunikuga suhelda vaid võistkonna kapten. Teisi mängijaid ähvardab vastasel juhul kollane kaart. Juhul, kui kapteniks on väravavaht, tuleb meeskonnas välja valida üks väljakumängija, kes on koondise esindajaks. UEFA üheks eesmärgiks on välja juurida olukordi, kus a la pool tiimi kohtunikule peale lendavad ja iga hinna eest õigust nõuavad. Teistpidi loodetakse jalgpall läbipaistvamaks muuta.