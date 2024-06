Inglismaa jalgpallikoondis loodab, et targad sõrmused aitavad nad EM-tiitlini

Inglismaa jalgpallikoondis läheb sealse meedia arvates igale turniirile vastu suurima soosikuna. Täpselt samamoodi on ka tänavu. Võib olla on haip võrreldes tavapärasega isegi suurem. Ka kihvleokontorites on suurimaks favoriidiks just Inglismaa. Nagu nüüd selgub, siis ei jäta peatreener Gareth Southgate midagi juhuse hooleks.