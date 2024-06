Paremäärmuslaste tõus paneb Saksamaa jalgpallifännid valiku ette: kas lehvitada lippu või mitte?

2006. aasta suvel tõdeti Saksamaal mitmel pool, et esmakordselt pärast Teist maailmasõda lehvitati uhkusega riigi lippu. Varasemalt oldi selles osas tunduvalt ettevaatlikumad. Nüüd kirjutab Der Spiegel, et tänavuse jõuproovi eel fännid parajas kahvlis ning mõeldakse tõsiselt, kas lippu tasub lehvitada või mitte. Põhjus peitub paremäärmuslikus erakonnas AfD, kelle populaarsus on tõusuteel. Muuhulgas on erakond aktiivselt kasutanud riigi lippu ning rõhutanud rahvusluse tähtsust.

„On väga kurb, et tänasel päeval selliseid küsitlusi üldse tehakse. Mind häirib selle kõige ajastus. Samas on hea, et koondises on juhtrollis sellised mängijad nagu mina. See näitab Saksamaa uut reaalsust. Ma võin näha teistsugune välja, kuid ma olen ka sakslane,“ teatas Gündogan Bildi vahendusel.