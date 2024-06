Statistika tõestab: Ott Tänak on pannud WRC-sarja uue punktisüsteemi enda kasuks tööle

Tänak on läbi tänavuse hooaja rääkinud, et ta ei tunne end Hyundai roolis kõige mugavamalt. Samas on ta suutnud vajalikul hetkel gaasipedaali põhja vajutada ja noppinud pühapäeval teistest enam punkte.

DirtFish liitis punktid kokku ning selgus, et Tänak on pühapäevaste katsetega teeninud 34 punkti. Samas tema suurimatest rivaalidest on Thierry Neuville teeninud 32 ja Elfyn Evans 26 silma.

Punktikatsetel on kõige nobedam olnud aga Neuville. Tema kontosse on kogunenud 23 punkti, Tänakul 19 ja Evansil ainult 11.

Reede ja laupäeva koondpunktide osas on Neuville ja Evans võrdses seisus, mõlemal on 67 silma. Tänakul on koos aga 51.

Tänavuse hooaja puhul on mitmel korral räägitud, et uus punktisüsteem ning Sebastien Ogier’i ja Kalle Rovanperä heitlikud rollid maksavad Toyotale tiimiheitluses kätte. Nimelt ei viitsi Ogier ja Rovanperä pühapäeviti eriti pingutada ning neid huvitab ainult ralli lõppkoht, mis aga eraldi punkte enam ei anna.

Seega on Hyundai ka võistkondlikus arvestuses kerkinud MM-sarja liidriks. Hyundail on koos 269 punkti ning Toyotal teisena 256. Hyundai edu on seega 13 punkti. Samas pühapäeviti (sh punktikatse) on Hyundai teeninud võrreldes Toyotaga koguni 17 punkti enam. Seega on selgelt näha, kust Hyundai edu praegu tuleb.

Järgmisena on kavas Poola ralli, mis sõidetakse 27. - 30. juunini.

MM-sarja üldseis enne Poola rallit:

1. Thierry Neuville (Hyundai) 122 punkti

2. Ott Tänak (Hyundai) 104

3. Elfyn Evans (Toyota) 104

4. Sebastien Ogier (Toyota) 92

5. Adrien Fourmaux (M-Sport) 74

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 52