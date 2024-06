OTSEBLOGI | Jalgpalli EM-i avamatšis lähevad vastamisi Saksamaa ja Šotimaa

Saksamaa on maailma jalgpallis olnud ajalooliselt tõeline suurjõud. Aastate jooksul on võidetud neli MM-tiitlit (1954, 1974, 1990, 2014) ning kolm EM-tiitlit (1972, 1980, 1996). Šotimaa on maailmameistrivõistlustel mänginud kaheksa korda ning Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile on jõutud neljandat korda. Seni on nende suurturniirid lõppenud alati alagrupiga.