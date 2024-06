Serbia huligaanid põhjustasid jalgpalli EM-il esimese skandaali

Serbia koondis annab Saksamaal Augsburgis vormile viimast lihvi. Serblased alustavad EM-i pühapäeval, kui Gelsenkirchenis kohtutakse Inglismaaga. Just seda matši peab kohalik politsei turniiri üheks kõige ohtlikumaks mõlema koondise ultrafännide tõttu.

Sportsmaili teatel on pühapäevasel Serbia ja Inglismaa mängul kohal üle 1000 politseiniku ning staadionil müüakse lahjemat 2,8-protsendilise kangusega õlut. See on muide ainus matš, kus ei müüda kangemat kesvamärjukest.