Dortmundi Borussia on palkamas peatreeneriks 35-aastast klubi endist tähtmängijat

41-aastane Terzic tüüris Borussia tänavu meistrite liiga finaali, kus kaotati 0:2 Madridi Realile. Neljapäeval avaldas klubi, et viimased paar hooaeg võistkonda juhendanud Terzic otsustas ameti maha panna.

Tuntud vutiajakirjaniku Fabrizio Romano andmetel on peamiseks kandidaadiks juhendaja kohale 35-aastane Nuri Sahin. Itaallane vahendas, et osapooled peavad juba läbirääkimisi ning mõlemad leerid on edasisest koostööst väga huvitatud.