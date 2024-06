Stefan Arand krooniti ootamatul viisil maailmameistriks: ma ei ole karjääri jooksul veel telefoni teel tiitlit võitnud

„Jah, sain kõne, et võistlust ei toimu. Info tuli juba paar päeva tagasi, kuid ootasime rahvusvahelise alaliidu kinnitust. Tänaseks on selge, et maailmameistri tiitel antakse välja kahe esimese sõidu põhjal ning antud tulemuste põhjal on Läti meeskond, Riga Powerboat, kelle teine sõitja olen mina, kroonitud meistriks,“ lisas Arand.

„Seekord oli spordijumal meie poolel. Kestvussõidud on nii pikad, et ega kui ka rajal kiireimad oleme, siis nina siiski sedavõrd püsti ei aja, et julgeks 100% enesekindlusega öelda, et see karikas oleks ka sõites tulnud. Aga tiitel on tiitel ja ajalukku on see nüüd nii kirjutatud. Mina tänan Riga Powerboat meeskonda ja oma tiimikaaslast Nils Slakterist, kes mind paati võtsid.“