Ingrid Neel jõudis WTA turniiril poolfinaali

Avaringis said Neel ja Schoofs kindlalt 6:2, 6:1 jagu Belgia-Prantsusmaa paari moodustava Kimberley Zimmermannist ning Elixane Lechemiast.

Poolfinaalis läheb Eesti - Hollandi duo vastamisi neutraalse lipu all võistlevate Ljudmilla Samsonova ja Diana Shnaideriga. Poolfinaal on kavas reede pärastlõunal. Samsonova on maailma 15. ja Shnaider 48. reket.